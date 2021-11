Black Friday 2021: sconti sui giochi Square Enix, Bethesda, SEGA, Capcom e Deep Silver

Anche Koch Media anticipa il publisher, da oggi e fino al 29 novembre tutti i giochi pubblicati dall'etichetta sono oggetto di promozioni e sconti presso i principali rivenditori italiani sia fisici che online.

Square Enix, Bethesda, SEGA, Capcom e Deep Silver sono solo alcuni dei publisher distribuiti da Koch Media, per il Black Friday 2021 è possibile risparmiare fino al 50% su una selezione di videogiochi per tutte le principali piattaforme.

Una bella occasione per fare scorta di nuovi giochi per le feste a prezzi contenuti, in particolare degne di nota sono le offerte su Outriders, Marvel's Avengers, Final Fantasy VII Remake, Guardiani della Galassia e Hot Wheels Unleashed solamente per citare alcuni dei titoli più interessanti.