Black Friday 2021 sconti e offerte: quali negozi aderiscono?

Black Friday: quali negozi aderiscono? Quella che potrebbe sembrare una domanda scontata in realtà è certamente un quesito interessante perché sono davvero tanti i negozi che aderiscono al Black Friday ma non è semplice avere una lista completa e aggiornata.

Partendo dai rivenditori fisici possiamo citare Unieuro, Mediaworld, Euronics, Comet, Trony, Expert, GameStop e Gamelife, Apple Store e anche negozi non legati al mondo dell'elettronica ed informatica come Primark, H&M, Footlocker, LEGO Store e Toys Center.

Ci sono poi i tanti rivenditori online che aderiscono al Black Friday 2021 e anche in questo caso la lista è lunghissima e include ovviamente Amazon in testa e tutti gli eCommerce delle grandi catene citate in precedenza oltre a eBay e grandi rivenditori di elettronica asiatici, ricordiamo che anche molti supermercati aderiscono agli sconti del Black Friday e persino farmacie e negozi di prodotti per l'igiene e la cura della persona e per la casa.

In linea generale per quanto sia difficile avere una lista dei negozi aderenti al Black Friday, ricordatevi che tutte le catene online, oltre a piccoli store online e punti vendita fisici, faranno certamente offerte e promozioni nei giorni del Black Friday, da venerdì 26 a lunedì 30 novembre. Per prepararvi all'evento su Everyeye.it trovate i trucchi per risparmiare su Amazon durante il Black Friday e la guida su come trovare le offerte lampo su Amazon.