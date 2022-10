Black Friday 2022 quali negozi aderiscono con sconti e offerte a novembre?

Black Friday: quali negozi aderiscono? Con il passare degli anni sono sempre di più i negozi che hanno aderito al Black friday e che propongono sconti e offerte in vista del Venerdì Nero. Non è semplice avere una lista aggiornata, proviamo a stilare un elenco più completo possibile.

Tra i negozi di elettronica possiamo citare Mediaworld, Euronics, Comet, Unieuro, Trony, Expert e gli Apple Store di tutta Italia, sul fronte dei videogiochi ovviamente parteciperanno al Black Friday catene come GameStop, GameTekk e Gamelife mentre al di fuori di questi generi troviamo negozi di abbigliamento uomo/donna e accessori come Primark, H&M, Footlocker, Pull and Bear, Bershka, Timberland, JD Sports, Vans, Nike Store, Carpisa oltre a insegne multimarca come COIN, OVS e Rinascente. Non mancheranno poi le offerte del Black Friday sui giocattoli e in questo senso potremo rivolgerci a realtà come LEGO Store e Toys Center, oltre a rivenditori indipendenti.

Sul fronte videogiochi poi non mancheranno offerte presso i principali store digitali come Xbox Store, Steam, Epic Games Store, Nintendo eShop, GOG e PlayStation Store. Anche i colossi dell'eCommerce aderiscono al Black Friday 2022 e la lista è lunghissima, si parte da Amazon Italia e si continua con tutti i negozi online delle grandi catene citate in precedenza oltre a eBay e rivenditori di elettronica asiatici come GearBest oltre agli shop proprietari di brand hi-tech com Xiaomi, Huawei, Samsung, Apple e tanti altri.

Ricordiamo inoltre che anche molti supermercati come PAM Panorama, Esselunga e Coop aderiscono spesso agli sconti del Black Friday e persino farmacie e negozi di prodotti per l'igiene e la cura della persona e per la casa come Acqua e Sapone, Tigotà e IperSoap. In linea generale ricordatevi che tutte le catene online, oltre a piccoli store online e punti vendita fisici, faranno certamente offerte e promozioni nei giorni del Black Friday 2022, da venerdì 25 novembre a lunedì 28 novembre 2022.