Black Friday Amazon: leak delle prime offerte su PC, monitor e accessori gaming

E' trapelata in rete una lista di sconti dedicate al mondo del gaming che Amazon proporrà domani tra le offerte Black Friday. Nella lista sono presenti notebook, schede grafiche, monitor e periferiche per il gaming, oltre che accessori, componentistica, memorie e networking.

A quanto pare le offerte saranno tante e coinvolgeranno i principali brand del settore come HP Omen, Logitech, MSI, Razer, Asus, Zotac, Acer, Corsair, Samsung, Ballistix, Trust, SteelSeries e tanti altri.

Di seguito le offerte trapelate.

Schede Grafiche:

Notebook:

Monitor:

Periferiche:

Cuffie e altri accessori audio/video:

Memorie:

Networking:

Altri:

Precisiamo che nel momento in cui stiamo scrivendo i prezzi sono ancora quelli originali, e gli sconti entreranno in vigore dalla mezzanotte di domani, 23 Novembre, in occasione del Black Friday.