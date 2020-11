Black Friday Amazon: le migliori offerte videogiochi per iniziare al meglio la settimana

Lunedì 23 novembre entriamo ufficialmente nella settimana del Black Friday, sette giorni di offerte pazze che troveranno il culmine venerdì 27 novembre, gli sconti proseguiranno anche durante il Black Weekend (28 e 29 novembre) per poi terminare lunedì 30 novembre con il Cyber Monday.

Per iniziare nel migliore dei modi la settimana del Black Friday vi proponiamo una serie di sconti sui videogiochi, alcuni freschi freschi e altri lanciati nel fine settimana e riproposti nel caso vi siano sfuggiti.

Amazon Black Friday Offerte

Da segnalare FIFA 21 a 39.99 euro, Supere Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e Luigi's Mansion 3 a 44.99 euro l'uno, Ori and the Will of the Wisps a 19.99 euro e Control a 24.99 euro, solamente per citarne alcuni. E ancora, Watch Dogs Legion a 44.99 euro e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a soli 9,99 euro.