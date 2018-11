Black Friday: le offerte di Amazon sui monitor da gaming

Amazon in occasione del Black Friday sta proponendo in offerta anche vari monitor da gaming per tutti coloro che intendono approfittare della giornata dedicata allo shopping per cambiare il proprio schermo.

Di seguito vi proponiamo la lista completa delle proposte del colosso di Jeff Bezos, specificando tra parentesi lo sconto applicato rispetto al prezzo precedente.

Samsung C24FG73-LC24FG73FQUXEN Monitor per PC Desktop Curvo VA da Gaming, 24" Full HD, 1920 x 1080, 144 Hz, 1 ms, FreeSync, HDMI, Nero: € 219,99 (-42%)

Samsung C49HG90 Monitor Curvo VA da Gaming 49’’, Ultrawide 32:9, Full HD, 3840 x 1080, Quantum Dot, HDR, 144 Hz, 1 ms, sRGB 125%, FreeSync, Nero: € 799,99 (-47%)

BENq EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K, 28”, 1 ms, HDR Eye-Care, Altoparlante, HDMI/DP, Grigio Metallizzato: € 269,99 (-29%)

Acer KG241QBMIIX Monitor da 23.6", 16:9, Display TN+Film Panel, Risoluzione 1920 x 1080, 300 cd/m², Tempo di Risposta 1 ms, Input VGA+2xHDMI+Audio in/out, Speaker Integrati: € 99,00 (-34%)

Acer KG271BMIIX Monitor da 27", 75 Hz, 16:9, Display TN+Film Panel, Risoluzione 1920x1080, 300 cd/m², Tempo di Risposta 1 ms, FreeSync: € 149,00 (-29%)

Samsung C27JG52 Monitor WQHD da Gaming Curvo da 27'', Base a Doppio Snodo, 2560x1440, 1800R, 4 ms, 144 hz: € 319,99 (-20%)

Samsung C32HG70 Monitor per PC Desktop Curvo VA da Gaming 32’’ WQHD, 2560 x 1440, HDR, 144Hz, 1ms: € 439,99 (-51%)

AOC G2590PX Monitor da Gaming 24.5" a 144Hz., FHD 1920 x 1080, 1 ms, Speaker, D-SUB:€ 199,99 (-35%)

Le offerte sono disponibili solo per la giornata di oggi. Tutte le promozioni proposte dai vari rivenditori sono disponibili nella nostra pagina dedicata al Black Friday.