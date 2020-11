Black Friday: come trovare le offerte lampo di Amazon?

Su Amazon.it, sopratutto per il Black Friday, sono disponibili letteralmente milioni di prodotti in offerta, oltre alle offerte generali e alle offerte del giorno il rivenditore propone anche offerte lampo, generalmente accessibili solo per un periodo estremamente limitato. Ma come fare per scoprirle in anticipo?

Il metodo più veloce è quello di affidarsi alla pagina Offerte Lampo di Amazon dove ogni giorno troverete una panoramica delle offerte in corso con tanto di conto alla rovescia che segnala il tempo che manca alla fine della promozione. Molto utile la divisione in categorie, tra le offerte lampo troviamo prodotti di ogni tipo, dai giocattoli ai videogiochi, passando per computer, smartphone, abbigliamento, TV e home cinema, auto e moto, cellulari e accessori, cura della persona, fai da te, elettronica, grandi elettrodomestici, informatica, orologi, scarpe e borse, prodotti per la prima infanzia e lo sport.

Vi invitiamo inoltre a seguire il canale Telegram sconti e offerte di Everyeye, aggiornato quotidianamente con le migliori offerte di Amazon, ovviamente non vi abbandoneremo per il Black Friday e continueremo a segnalarvi sconti e occasioni di risparmio su tantissimi articoli, dai videogiochi alle console passando per TV 4K e 8K, smartphone, PC Gaming e molto altro.

Quando inizia il Black Friday 2020? La data da segnare sul calendario è quella del 27 novembre ma già da lunedì 23 novembre saranno attive tantissime offerte per la settimana del Black Friday.