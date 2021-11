E' già Black Friday da Comet: Nintendo Switch al prezzo più basso, sconti su FIFA 22 e F1

Anche Comet anticipa il Black Friday 2021 e lancia le prime offerte in attesa del Venerdì Nero. Il nuovo volantino è valido online e nei negozi fino al 10 novembre e include una selezione di prodotti delle categorie PC Gaming, videogiochi e console in vendita a prezzo ridotto.

Tra le offerte più interessanti vi segnaliamo FIFA 22 per PS5 con controller DualSense 99.99 euro, F1 2021 per Xbox, PS4 e PS5 a 39.99 euro e FIFA 22 con The Last of Us Remastered a 69,99 euro. E ancora, Super Mario Days da Comet con quattro giochi a 49.99 euro l'uno: Mario Kart 8 Deluxe, Mario Golf Super Rush, Super Mario Odyssey e Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

E ancora, Nintendo Switch (Joy-Con Grigi o Blu/Rosso Neon) con Minecraft Nintendo Switch Edition a 309.99 euro invece di 337,98 euro. E gli sconti continuano con PC gaming delle migliori marche, monitor Samsung Odyssey e HP Omen, unità SSD e tanti altri prodotti.

Per una anteprima completa vi rimandiamo al volantino Comet Black Friday 2021 valido online e nei punti vendita fino al 10 novembre. Per non perdere le migliori offerte e gli sconti del Black Friday vi ricordiamo di seguirci sul canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it dov quotidianamente vi segnaliamo le promozioni degne di nota sugli eCommerce italiani e nei negozi.