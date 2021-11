Black Friday Comet: le offerte continuano nel nuovo volantino di novembre

Comet ha lanciato il nuovo volantino di novembre a tema Black Friday denominato "Se è più Black, è Black Friday" e valido dall'11 al 29 novembre con tante promozioni per risparmiare in occasione del Venerdì Nero.

Per quanto riguarda la categoria videogiochi, PC Gaming e console segnaliamo il monitor MSI Gaming Optix MAG301CR2 a 279 euro invece di 399 euro, il bundle Call of Duty Vanguard con Gift Card PlayStation Store da 10 euro a 79 euro, le cuffie Trust GXT 488 a 29.99 euro, sedia gaming di Trust a 119 euro e sedi gaming Big Ben a 169 euro. Sconti anche sui giochi per Nintendo Switch con Miitopia proposto a 39.99 euro, Ring Fit Adventure a 69.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro e 51 Giochi Classici a 29,99 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte Comet in corso per il Black Friday, il volantino contiene anche sconti su smartphone e tablet, televisori Full HD e 4K, monitor da gaming, Personal Computer fissi e portatili, stampanti, soundbar, cuffie, Mac, iPhone, prodotti per la mobilità come monopattini e biciclette elettriche oltre ovviamente a piccoli e grandi elettrodomestici, robot da cucina, aspirapolvere e prodotti per l'igiene e la cura personale com spazzolini elettrici e rasoi.