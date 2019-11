Black Friday eBay: sconti su Nintendo Switch, Xbox One S e PS4 Pro

E' ufficialmente cominciato oggi il Black Friday di eBay, e sebbene sia solo la prima giornata già iniziano ad arrivare le prime, interessanti offerte sui videogiochi. Come sempre il piatto forte restano i bundle, ma vediamo insieme quali sono i più interessanti.

Partendo dal fronte Xbox One S, il bundle con Star Wars: Jedi Fallen Order è disponibile al prezzo di 169,99 Euro, rispetto ai 299,99 Euro di listino, mentre Xbox One X con Gears of War 5 può essere acquistato al prezzo di 299,99 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 499,98 precedenti.

Per coloro che intendono approfittare del venerdì nero dello shopping per portare a casa una PS4 Pro, il pacchetto con Fortnite è disponibile a 279,99 Euro, mentre quello con due controller Dual Shock 4 e la console da 1 terabyte passa a 239,99 Euro. In alternativa, citiamo anche il bundle con PS4 da 1 terabyte + 3 giochi (Horizon Zero Dawn, The Last of Us ed Uncharted 4) a 239,99 Euro.

Fronte Nintendo Switch, la versione Lite con garanzia Italia di 24 mesi, nella colorazione grigio e turche passa a 179,90 Euro, mentre la versione del 2019 con Joycon Grey è disponibile a 279,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.