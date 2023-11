Black Friday, anche Epic Games darà il via alle promo: un leak parla di grandi sconti

Mancano poche ore all'inizio del periodo di fine anno che tutti aspettavano. Sono già presenti in rete tante offerte per risparmiare su PS5 con il Black Friday, ma sono sopraggiunte ulteriori informazioni sulle campagne sconti che approderanno nell'arco dei prossimi giorni anche dal mondo Epic Games: un leak ha parlato di grandi titoli in promo.

Nello specifico, il rumor in questione ha anticipato l'avvio di un'iniziativa che coinvolgerà giochi del calibro di Assassin's Creed Mirage, Final Fantasy VII Remake Intergrade e molti altri prodotti. Inoltre, il leaker di tali indiscrezioni riferisce pure che i fan avranno accesso ad un buono sconto del 33%, sebbene non sia specificato come potrà essere utilizzato. Quelle di cui sopra sono solo alcune delle esperienze videoludiche pubblicate negli ultimi anni che saranno disponibili ad un prezzo d'acquisto inferiore rispetto a quello di listino e, per fortuna, i membri del Client non dovranno attendere parecchio.

Dai dettagli emersi dalla fonte di Dealabs Magazine, infatti, il Black Friday di Epic Games inizierà il 21 novembre 2023 alle ore 18:00 (ora italiana) e terminerà il 28 novembre 2023. Internet è già invaso dalle offerte: ad esempio, nella giornata di oggi sono sopraggiunti gli sconti e le offerte da urlo su tanti giochi Switch su Nintendo eShop per il Black Friday da paura già iniziato da alcuni giorni e ancora lontano dalla sua conclusione. Epic Games non fa eccezione in tal senso, perciò siete pronti a sintonizzarvi il 21 novembre alle 18:00 sullo store digitale della compagnia?