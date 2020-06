Black Friday estate da Euronics: sconti e offerte Nintendo Switch e PC Gaming:

Black Friday... in estate? No non siamo impazziti, è questa la nuova promozione di Euronics valida da oggi e fino al primo luglio, con tanti sconti su un gran numero di prodotti, tra cui console e PC Gaming. Ecco le principali offerte in corso.

Iniziamo segnalando le offerte Nintendo Switch Lite: la console costa 199.99 euro nelle colorazioni grigio, turchese, giallo e corallo, in offerta anche Pokemon Spada, Pokemon Scudo e Animal Crossing New Horizons in vendita a 49,99 euro l'uno. Si passa poi alle offerte PC Gaming di Euronics con il 20% di sconto su PC Destkop, Notebook e All-in-One targati Acer e Lenovo con varie configurazioni a partire da 719 euro.

Le offerte indicate sono valide fino al primo luglio compreso online e in alcuni negozi del gruppo, a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita, per questo vi consigliamo di telefonare al negozio a voi più vicino anche per accertarvi dell'esistenza di ulteriori promozioni non valide a livello nazionale.

Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni online e dei principali rivenditori vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.