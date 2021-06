Black Friday d'estate, nuovo volantino Euronics con sconti su giochi e console

Euronics lancia il Black Friday d'estate, appuntamento estivo con gli sconti e le migliori offerte su migliaia di prodotti per l'intrattenimento e non solo, valide in tutti i punti vendita e online dal 3 al 16 giugno.

Al momento il volantino non è ancora disponibile ufficialmente e verrà pubblicato nella mattinata di giovedì 3 giugno, la promozione Black Friday d'estate coinvolge tutte le principali insegne del gruppo Euronics con gli store fisici e ovviamente anche l'eCommerce online.

Tra le offerte disponibili (con sconti fino al 50% sul prezzo di listino) troveremo PC Gaming, accessori (mouse, controller, tastiere, sedie gaming e tanto altro ancora) monitor, console e giochi. Citiamo ad esempio il controller DualSense di PS5 + ricarica PSN 10 euro a 69.99 euro, PS4 Slim 500 GB con headset War Force Gaming a 299 euro.

E ancora, FIFA 21 a 19.99 euro e sconti sui controller Nacon, oltre ad uno speciale dedicato a Nintendo Switch con Nintendo Switch Lite a 199 euro, Nintendo Switch + abbonamento Switch Online 3 mesi a 329.99 euro e Miitopia a 49,99 euro. Per la panoramica completa delle promozioni del Black Friday d'estate di Euronics non ci resta che attendere il 3 giugno, quando le offerte saranno effettivamente online.