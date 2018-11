Black Friday Euronics: Astro Bot, GTA V e Rainbow Six Siege in sconto

La nota catena Euronics ha lanciato una serie di sconti in preparazione per il Black Friday: tra di essi, ovviamente, non potevano mancare quelli dedicati ai prodotti videoludici.

Mentre vi scriviamo, è possibile acquistare Grand Theft Auto V per PlayStation 4 e Xbox One a 29,99 euro. Rainbow Six Siege, anche in questo caso in duplice versione PlayStation 4 e Xbox One, è proposto al prezzo di 19,99 euro. Super offerta invece per Astro Bot Rescue Mission, apprezzato titolo per PlayStation VR, ben accolto dalla critica, acquistabile a soli 9,99 euro.

I saldi sopra indicati saranno attivi per pochissimi giorni, fino a martedì 21 novembre, dopodiché saranno sostituiti dalle vere e proprie offerte per il Black Friday. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione sul sito ufficiale di Euronics. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate tutte le offerte del Black Friday 2018 continuamente aggiornate.