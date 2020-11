E' già Black Friday da Euronics: sconti e offerte del nuovo volantino

Anche Euronics lancia le nuove offerte del Black Friday, valide fino al 30 novembre online e nei punti vendita della catena. Tra i prodotti in offerta troviamo ovviamente anche videogiochi e console, vediamo i migliori sconti attivi in questo momento.

Iniziamo con Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, turchese, grigio e corallo) a 189 euro e Nintendo Switch con Joy-Con Grigi a 299,99 euro. Sconti anche su una selezione di giochi Nintendo in vendita a 44.99 euro l'uno, tra questi citiamo Super Mario 3D All-Stars, Pikmin 3 Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Paper Mario The Origami King, Ring Fit Adventure invece è in offerta a 69.99 euro invece di 79.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico.

Segnaliamo anche il pacchetto FIFA 21 con codice FUT e DualShock 4 a 79.99 euro e le cuffie Sony Wireless Gold per PS4 a 59.99 euro invece di 99.99 euro, con un risparmio del 40% sul prezzo iniziale. Le offerte Euronics sono valide fino al 30 novembre, nei prossimi giorni la selezione di prodotti in promozione si espanderà con ulteriori prodotti, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e non dimenticate di iscrivervi al canale Telegram sconti e offerte Everyeye per non perdere neanche una offerta.