E' già Black Friday da Euronics: tanti sconti su console e giochi fino al 2 dicembre

Parte oggi Black to the Future, il Black Friday di Euronics con tante offerte in corso dal 28 novembre al 2 dicembre comprese. Scopriamo insieme le migliori promozioni della catena su videogiochi e console.

Iniziamo citando Xbox One S All Digital Edition con tre giochi a 129.99 euro, PlayStation 4 500 GB (vari bundle disponibili) costa invece 199.99 euro, stesso prezzo per Xbox One S in bundle con Minecraft. I bundle PlayStation 4 1TB partono invece da 239,99 euro mentre per acquistare Nintendo Switch servono 289,99 euro. Xbox One X in bundle con Forza Horizon 4 ha un prezzo di 349.99 euro mentre per 199,99 euro è possibile acquistare PlayStation VR con Camera e PS VR Worlds.

Sconti anche sui giochi con vari classici PlayStation Hits e Ubisoft a partire da 14,99 euro, giochi Bandai Namco, Koch Media ed Electronic Arts a partire da 19,99 euro. Pokemon Spada e Scudo sono in vendita a 49,99 euro l'uno mentre vari giochi di Super Mario (tra cui Super Mario Odyssey, Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Maker 2) sono in vendita a 49,99 euro l'uno. Per finire, segnaliamo Gears 5 per Xbox One a 34,99 euro.

Non potevano essere esenti dal Black Friday Euronics gli accessori, con i controller Xbox One e DualShock 4 a partire da 39,99 euro, abbonamento PS Plus 12 mesi a 44,99 euro e abbonamento Xbox Game Pass Ultimate tre mesi a 19,99 euro. Per tutte le offerte vi rimandiamo al link che trovate qui sotto, inoltre vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate tutti gli sconti del Black Friday 2019 aggiornati ogni ora quotidianamente.