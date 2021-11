Black Friday Euronics: il nuovo volantino con le offerte PlayStation

Con il Black Friday dietro l'angolo, anche Euronics prepara offerte interessanti per i videogiocatori, in particolari per gli appassionati di PlayStation che, grazie al nuovo volantino, possono portarsi a casa vari giochi PlayStation 5 e PlayStation 4 ad un prezzo scontato.

Con le promo Black Friday di Euronics, tutte le principali esclusive console Sony disponibili su PS5 godono di prezzi ribassati: Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal e Ghosts of Tsushima Director's Cut sono proposti a 59,99 euro, mentre 49,99 euro è il prezzo da spendere per acquistare il remake di Demon's Souls. Per quanto riguarda invece Death Stranding Director's Cut, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy Una Grande Avventura sono in vendita a 39,99 euro.

Passando ai giochi PS4, The Last of Us Parte 2, Days Gone e MediEvil sono venduti a 19,99 euro, con Death Stranding e Ghost of Tsushima proposti a 29,99 euro. Le versioni old-gen di Spider-Man Miles Morales e Sackboy, invece, costano 39,99 euro. Molto interessante, inoltre, l'offerta per i giochi della collana PlayStation Hits: God of War, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport saranno vostri per soli 9,99 euro.

Tutto questo senza dimenticare anche lo scontro del 33% sull'abbonamento annuale al PlayStation Plus, venduto a 39,99 euro totali. Infine, prenotando Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West (sia PS5 che PS4), riceverete in omaggio una gift card dal valore di 20 euro.