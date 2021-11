Black Friday Expert: Xbox Series S, Switch e videogiochi in offerta nel nuovo volantino

Anche Expert anticipa il Black Friday proponendo una serie di offerte valide dal 22 al 29 novembre e che termineranno dunque nel giorno del Cyber Monday. Ma quali sono i prodotti in promozione? Ecco alcuni sconti molto interessanti.

Tr gli articoli in promozione per la categoria videogiochi e console vi segnaliamo Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento Nintendo Switch Online tre mesi, FIFA 22 in tutte le versioni (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch), Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 e PS4, Nioh Collection (include Nioh e Nioh 2) e Returnal per PS5.

E ancora, sedia gaming Nacon (vari colori disponibili), The Last of Us Parte 2 e Death Stranding per PS4, cuffie gaming Logitech, sedia gaming Trust, cuffie BigBen e Xbox Series S, la console più economica di casa Microsoft. In promozione anche Demon's Souls Remake per PS5, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima, Marvel's Iron-Man VR per PlayStation VR, Marvel's Spider-Man, Nioh 2, Dreams, Sackboy Una Grande Avventura e Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition.

Per i prezzi e la disponibilità online e nei punti vendita vi rimandiamo al volantino Black Friday di Expert con tutte le promo per il Venerdì Nero.