Black Friday Gamelife: il nuovo volantino ricco di offerte fino al 30 novembre

Gamelife ha ben pensato di accogliere il Black Friday, la giornata di sconti più pazza dell'anno, con un nuovo volantino ricco di offerte irrinunciabili su console, videogiochi e giochi di società. Scopriamole assieme!

A guadagnarsi la copertina del volantino è stata una delle promozione più interessanti del lotto: Xbox Series S, la piccolina della famiglia next-gen di Microsoft, può essere acquistata al prezzo scontato di 279 euro, invece di 299 euro. Per l'occasione Gamelife ha anche rinnovato la supervalutazione dell'usato, con la possibilità di risparmiare fino a 240 euro consegnando la propria console di seconda mano (240 euro riportando PS4 Pro, 200 euro con PS4 Slim, 180 euro con Xbox One e 180 euro con Nintendo Switch).

Le offerte Black Friday interessano anche i prodotti e le esclusive di casa PlayStation: l'abbonamento annuale a PS Plus è proposto a 39,99 euro, mentre le novità per PS5 Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima Director's Cut e Returnal a 59 euro. Spider-Man Miles Morales e Death Stranding Director's Cut per PS5 sono proposti a 39 euro, mentre giochi PS4 come Nioh 2 e The Last of Us Part 2 a soli 19,99 euro. Degni di note anche gli sconti del 20% sui giochi di società: tra gli altri, ci sono Taboo a 24 euro, Risiko a 29,60 euro, Cluedo a 24,80 euro e Scarabeo a 24,80.

Sfogliate il volantino Spendimeno di Gamelife per scoprire tutte le offerte. Avete tempo fino al 30 novembre 2021 per approfittarne online o nei punti vendita della catena!