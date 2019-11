Il Black Friday di GameStop inizia il 25 novembre con sconti fino al 70%

E' (quasi) tutto pronto per il Black Friday di GameStop Italia: la nota catena darà il via alle offerte lunedì 25 novembre alle 11:00 del mattino, inaugurando così la Settimana del Black Friday che ci porterà direttamente al Venerdì Nero e andrà avanti fino al 2 dicembre, giorno del Cyber Monday.

Nel banner promozionale apparso in home page GameStop parla di "sconti fino al 70% su tutto" senza però scendere nei dettagli, per conoscere le offerte dovremo necessariamente attendere la giornata di lunedì 25 novembre. Possiamo sicuramente aspettarci promozioni su giochi per tutte le piattaforme, merchandising (come i ricercatissimi e vendutissimi Funko Pop!), accessori e console.

Con ogni probabilità GameStop lancerà offerte sui giochi suddivise in fasce di prezzo, per quanto riguarda l'hardware invece sono attesi ribassi su PS4, PlayStation 4 PRO, Xbox One S, Xbox One X e ovviamente Nintendo Switch e Switch Lite. Non sono esclusi anche bundle e pacchetti pensati su misura per il Black Friday con una percentuale di sconto maggiore per i possessori della tessera GameStop.

Cosa vi aspettate dal Black Friday di GameStop? In questi anni la catena ha lanciato più volte iniziative interessanti a ridosso delle festività permettendo di risparmiare notevolmente sull'acquisto di giochi e console.