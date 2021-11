Black Friday di GameStop: nuove offerte Nintendo Switch e 2x24 sui Funko Pop in sconto

Come promesso a partire dal 22 novembre GameStop presenta nuove offerte del Black Friday con focus su Nintendo Switch e Funko Pop! Ecco le offerte in corso da oggi e fino al 29 novembre, disponibili online e nei negozi fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Iniziamo proprio con Nintendo Switch a 299.98 euro in un bundle che include la console, una copia di Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamenti Nintendo Switch Online senza costi aggiuntivi. Le sorprese non finiscono qui perchè GameStop propone anche Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente a 49.98 euro invece di 60.98 euro, una ottima offerta per due giochi recentissimi e di grande successo. Tanti i giochi per Nintendo Switch in promozione per il Black Friday, divisi in tre fasce di prezzo, fino a 19.98 euro, da 20 a 29.98 euro e oltre i trenta euro.

Le nuove promo coinvolgono anche i Funko Pop! da GameStop è possibile acquistare due Funko al prezzo di 24 euro, offerta valida dal 22 al 29 novembre su una selezione di articoli, solo fino ad esaurimento scorte. A questo indirizzo trovate tutti i Funko Pop! a sconto per il Black Friday, tra i tanti citiamo tra i tanti citiamo Albus Silente, Voldemort, Jon Snow Oltre la Barriera, Sora Ultimate Weapon (Kingdom Hearts), Pathfinder (Apex Legends) e Morty con Cristallo della Morte (Rick and Morty).