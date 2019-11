Black Friday: GameStop sconta del 50% i giochi old gen per PS3, Xbox 360 e altre console

State cercando un pretesto per riportare in auge una vecchia console che ancora conservate gelosamente, magari anche collegata al televisore? Abbiamo una buona notizia per voi: come parte della promozione per il Black Friday 2019, GameStop ha scontato a metà prezzo tutti i giochi old-gen per PS3, PSP, Xbox 360, Nintendo Wii, Wii U e DS!

Le offerte sono una miriade, e sopratutto sono attive sia sul nuovo che sull'usato. Potete, ad esempio, recuperare Red Dead Redemption: Game of the Year Edition - comprendente, oltre al gioco base, anche l'espansione Undead Nightmare - a soli 8,99 euro in versione PlayStation 3, oppure God of War Ascension a 7,49 euro. Tra i giochi in sconto per PS Vita ci sono Uncharted: Golden Abyss a 7,49 euro e la God of War Collection con Chains of Olympus e Ghost of Sparta a 12,49 euro, mentre per Xbox 360 potreste recuperare Alan Wake a 7,49 euro e Prince of Persia (2008) a soli 2,49 euro.

Le opportunità sono molteplici ed è davvero difficile fare un sunto, pertanto vi consigliamo di recarvi in negozio per dare un'occhiata alla selezione disponibile oppure consultare la pagina dedicata agli sconti old gen sul sito GameStop. Avete tempo fino a lunedì 2 dicembre (Cyber Monday) per approfittarne! Già che ci siamo, segnaliamo che GameStop ha lanciato anche delle offerte sui migliori giochi per PlayStation 4.