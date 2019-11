Al via il Black Friday di GameStop con sconti su PS4, Nintendo Switch, Xbox e giochi

E' ufficialmente partito il Black Friday di GameStop Italia con le prime offerte online dalle 11:00 di oggi, lunedì 25 novembre. Già attivi gli sconti su Xbox One S e Nintendo Switch mentre per quanto riguarda PS4 le promozioni inizieranno nelle prossime ore.

Xbox One S All Digital con tre giochi (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft Xbox Edition) costa 129.98 euro mentre i bundle Xbox One S hanno un prezzo di 179.99 euro, Xbox One X invece costa 349.98 euro (varie configurazioni disponibili). L'abbonamento trimestrale a Xbox Game Pass Ultimate è scontato del 50% mentre i giochi Xbox One godono di sconti tra il 50 e il 70%.



Per quanto riguarda Nintendo Switch, la console costa ora 289.98 euro mentre Switch Lite con gioco a scelta tra Hyrule Warriors o Wolfenstein II viene proposta al prezzo di 229,98 euro. Pokemon Spada e Scudo sono scontati del 20% e costano 48.97 euro, inoltre sconti anche su altri giochi Switch e 3DS.



Da segnalare anche lo sconto del 50% su tutti i giochi per le console old-gen come Wii U, PlayStation Vita, PSP, PlayStation 3, Xbox 360, Wii e Nintendo DS. Sconti anche su giochi recenti con Red Dead Redemption 2 e The Sinking City scontati del 50%, Call of Duty Modern Warfare del 20% e Borderlands 3 del 40%. Per saperne di più su tutte le promozioni attive vi rimandiamo al sito di GameStop che trovate linkato qui sotto.