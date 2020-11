Black Friday GameStopZing 2020: online le prime offerte da prendere al volo

Anche GameStopZing si prepara al Venerdì Nero: sono ora online le primissime offerte che anticipano la Settimana del Black Friday, al via lunedì 23 novembre, con sconti fino al 70% su videogiochi, console accessori e merchandising.

Le prime due offerte riguardano gli abbonamenti a PlayStation Plus e Xbox Game Pass, in vendita a prezzi ridotti fino al 30 novembre. Nello specifico l'abbonamento 12 mesi PS Plus costa 44.99 euro, prezzo valido sia per il codice digitale (arriva direttamente via email, con tempi di attesa minimi) sia per la card fisica con codice da grattare.

Xbox Game Pass PC 3 mesi costa 29.99 euro, acquistando l'abbonamento entro il 2 dicembre riceverete in regalo il Parrot Pack per Sea of Thieves del valore di 10 euro che include alcuni bonus da utilizzare in-game. A tal proposito, GameStopZing sottolinea che "l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Per ordini effettuati online il codice verrà erogato via email entro 7 giorni dal momento dell'acquisto. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

Questo è solamente un piccolissimo antipasto, dal 23 al 30 novembre si terrà il Black Friday di GameStopZing con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti, continuate a seguirci su queste pagine per scoprire tutte le offerte online e nei negozi.