Black Friday GameStopZing: merchandising, statuine e giochi da tavolo in offerta

Non solo videogiochi in offerta per il Black Friday da GameStopZing, la celebre catene propone anche merchandising, statuine e giochi da tavolo in promozione a prezzo speciale per l'intera settimana del Black Friday, fino al 30 novembre. Ecco le proposte in evidenza.

Da segnalare in apertura le figure Banpresto scontate fino al 50%, tra i tanti citiamo i personaggi di Dragon Ball, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto e My Hero Academia, da Goku a Tenya Lida, passando per Trunks, Sabo, Ochako Uraraka e Goku Super Saiyan 3.

Si continua con i giochi da tavolo scontati fino al 50%: qualche titolo? Disney Villaninous Wicked to the Core, Ticket To Ride Londra, Orbis, Dungeons & Dragons Rock, Paper, Wizard, Unearth, Pictomania, El Dorado, Marvel Champions, Bacl Mirror Nosedive, L'Isola di Fuoco La Maledizione di Vul-Kar, Trapworlds, Ticket to Ride, Star Wars Orlo Esterno, Victorian Masterminds, La Notte dei Vampiri, Vektorace, Lo Squalo, AuZtralia, Narcos e Wacky Races.

Infine segnaliamo le maglie di FIFA scontate fino al 40%, disponibili in vari modelli e taglie da bambino, ragazzo e adulto. Una bella occasione per mettere sotto l'albero un regalo originale e sicuramente gradito, le offerte Black Friday di GameStopZing proseguiranno per tutta la settimana e termineranno il 30 novembre, nuovi prodotti sono in arrivo nel corso dei prossimi giorni.