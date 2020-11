Black Friday di GameStopZing: sconti su TLOU2, God of War, Days Gone e Spider-Man

Per il Black Friday, GameStopZing propone nuovi giochi Sony per PS4 in offerta, una ricca selezione di giochi tra cui Marvel's Spider-Man, Days Gone e God of War a prezzo speciale.

Da segnalare The Last of Us Parte 2 a 41.24 euro, The Last of Us Remastered a 10.99 euro, Death Stranding a 21.99 euro, Days Gone a 21.29 euro, Marvel's Spider-Man a 20.49 euro, God of War a 10.99 euro, The Last Guardian a 20.49 euro, Nioh 2 a 38.99 euro, Marvel's Iron Man VR a 30.49 euro.

E che dire di Ghost of Tsushima al prezzo più basso di sempre, solo da GameStopZing e solo fino ad esaurimento scorte? Questa è solamente una piccolissima parte dei giochi PS4 in sconto per il Black Friday, le offerte di GameStopZing andranno avanti fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday, online e nei negozi.

Da oggi e fino a lunedì da GSZ trovate anche PS4 e PS4 PRO in offerta per il Black Friday, tra gli altri sono disponibili bundle con console + Ghost of Tsushima o FIFA 21, oltre ad altri pacchetti pensati per farvi risparmiare sull'acquisto combinato di PS4, PS4 PRO e almeno un gioco o un controller. Una bella occasione per fare o farsi un regalo di Natale a prezzo scontato!