Black Friday: giochi PS4 e PS5 a 9.99 euro su Amazon, c'è anche The Last of Us 2

Continuano gli sconti del Black Friday su Amazon, oggi vi segnaliamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 a 9.99 euro, esclusive Sony vendute ad un prezzo estremamente contenuto, un'ottima idea regalo e una buona occasione per arricchire la propria libreria di giochi PlayStation.

Tra i giochi in offerta troviamo Bloodborne, God of War 2018, God of War III Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection e Horizon Zero Dawn Complete Edition, solamente per citarne alcuni.

PlayStation Black Friday

Da segnalare anche titoli più recenti come Destruction All-Stars per PS5 e sopratutto The Last of Us Parte 2 che raggiunge così il suo minimo storico dal lancio avvenuto a novembre 2022. In lista non mancano poi giochi come Gran Turismo Sport, Until Dawn, Nioh e LittleBigPlanet 3.

Su Amazon.it trovate anche tanti giochi in sconto a meno di 20 euro per il Black Friday, in questa fascia trovano spazio titoli com Tekken 7, Cyberpunk 2077, Resident Evil 3 Remake, Marvel's Avengers, Far Cry 6, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, The Witcher 3 Game of the Year Edition e Death Stranding Director's Cut Edition.