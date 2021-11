Black Friday giochi da tavolo: le migliori offerte su Amazon

Appassionati di giochi da tavolo, a raccolta! In occasione del Black Friday, Amazon ha lanciato una serie di promozioni sulle proposte di case come Asmodee e Giochi Uniti: ce n'è letteralmente per tutti i gusti, anche per gli amanti dei videogiochi che in questo modo possono coniugare entrambe le passioni.

Le offerte su giochi da tavolo di Asmodee coprono un'ampia rosa di prodotti. Da Dixit Odyssey a 23,62 euro a Ticket to Ride Primo Viaggio a 23,62 euro, fino ad arrivare a Perudo a 15,25 euro, Cthulhu Death May Die a 72,99 euro, Cookie Box a 15,50 euro, Star Wars Orlo Esterno a 46,60 euro e Star Wars Assalto Imperiale a 62,80 euro. Per gli amanti dei videogiochi ci sono anche Bloodborne: Il Gioco da Tavolo a 75,99 euro e Fallout a 40,26 euro.

Non sono da meno gli sconti sui board game Giochi Uniti: per i più piccini ci sono Passa la Bomba Junior a 14,50 euro e Le Leggende di Andor Junior a 22,99 euro, ma potete trovare anche I Pilastri della Terra a 30,42 euro, Cartagena a 17,34 euro, La Furia di Dracula a 46,04 euro e l'espansione di Catan per 5-6 giocatori a 19,40 euro.

Se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile seguendo i link che abbiamo allegato nel testo: le offerte dureranno per poco tempo e sono soggette ad esaurimento scorte.