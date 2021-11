Black Friday: da God of War a Horizon, le esclusive PlayStation a meno di 10€ su Amazon

Tra le offerte PlayStation del Black Friday su Amazon troviamo anche i giochi della collana PlayStation Hits ad un prezzo imbattibile, con molti classici del catalogo PS4 (compatibili anche con PS5) venduti a 9.88 euro invece di 20.99 euro: davvero un bel risparmio!

Tra i giochi in promozione troviamo The Last of Us Remastered (include il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie), Horizon Zero Dawn Complete Edition con l'espansione The Frozen Wilds, God of War (2018) e God of War III Remastered oltre a Gran Turismo Sport e Ratchet & Clank.

Offerte PlayStation Black Friday 2021

Il prezzo di questi giochi è davvero contenuto e certamente invoglia ad arricchire la propria ludoteca, parliamo di classici del catalogo PlayStation che vi consigliamo caldamente di recuperare se ancora non li avete acquistati.

Restando in casa Sony vi segnaliamo anche l'offerta PlayStation Plus per il Black Friday con l'abbonamento annuale proposto a 39.99 euro invece di 59.99 euro, in sconto anche l'abbonamento mensile a PlayStation Now proposto a 6.99 euro al mese invece di 9,99 euro.