Black Friday di GOG.com: lo store PC offre sconti fino al 90% su più di duemila giochi!

Le offerte del Black Friday 2019 coinvolgono anche gli utenti di GOG.com: i gestori del noto negozio digitale di CD Projekt specializzato nella vendita di titoli senza DRM offrono degli sconti su migliaia di videogiochi PC, ma anche Mac OS e Linux, che arrivano fino al 90% sul prezzo di listino abituale.

Tra gli oltre duemila titoli interessati da questa iniziativa promozionale, i curatori di GOG ci segnalano le offerte su A Plague Tale Innocence (22,49 euro), Disco Elysium (31,99 euro), The Council (10,29 euro), Diablo con Hellfire (7,69 euro), Stardew Valley (12,59 euro) e sul recentissimo Sniper Ghost Warrior Contracts (26,99 euro).

Nel novero degli sconti di GOG.com, è poi impossibile non citare le promozioni su The Witcher 3 (-70% per l'edizione GOTY) e Thronebreaker The Witcher Card Game (-50%), così come su Divinity Original Sin 2 Definitive Edition (-45%) e sui giochi già inseriti nei saldi Bethesda del Black Friday.

La nuova tornata di offerte di GOG.com è attiva da oggi, giovedì 28 novembre, e lo sarà fino alla giornata di martedì 3 dicembre, comprendendo così anche il periodo del Cyber Monday. A proposito di GOG.com, sapevate che sul negozio digitale di CD Projekt ha da poco fatto il suo ritorno lo storico action hard boiled Stranglehold di John Woo? Sempre su GOG è sbarcata di recente anche la Warlords Trilogy, la storica serie strategica di Slitherine.