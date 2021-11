Black Friday LEGO: codice sconto 10% su eBay, ultimi giorni per approfittare dell'offerta

eBay anticipa le offerte del Black Friday LEGO offrendo un buono sconto del 10% sugli acquisti effettuati entro il 21 novembre, sono queste le ultimissime ore per approfittare della promozione e acquistare tanti nuovi set LEGO per i tuoi regali di Natale.

Utilizzando il codice NOV21EDAYS otterrete il 10% di sconto su una selezione di set LEGO fino ad un massimo di 50 euro di sconto, ogni utente può utilizzare il coupon per un massimo di due volte entro le 23:59 di domenica 21 novembre.



Ottenere il buono sconto è semplicissimo: aggiungi nel carrello i prodotti di tuoi interesse e prima di effettuare il pagamento inserisci il codice nel campo dedicato... fatto! eBay ricorda che "il buono sconto è valido solo se paghi con PayPal o carta di credito o debito e il venditore accetta questo metodo di pagamento."



Tra le confezioni LEGO in offerta per il Black Friday troviamo vari set delle serie LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO Friends e City, LEGO Marvel e DC, LEGO Minecraft, LEGO Technic e LEGO Architecture per i costruttori più esperti, oltre a LEGO Duplo per i più piccoli, sono centinaia le confezioni LEGO in promozione su eBay e che godono del 10% di sconto extra con il codice coupon NOV21EDAYS.