Black Friday LEGO: al via le offerte del fine settimana VIP, solo il 20 e 21 novembre

Per il Black Friday 2021, LEGO ha preparato un Weekend VIP il 20 e 21 novembre con tante offerte, promozioni e ricompense esclusive per i membri iscritti al programma VIP sul sito ufficiale della compagnia danese. Ecco cosa possiamo aspettarci questo fine settimana!

Tante le offerte Black Friday LEGO: per gli acquisti superiori a 250 euro avrete in regalo una targa in latta stile rétro con il logo LEGO mentre con una spesa di almeno 170 euro avrete in regalo il set Il Cortile di Babbo Natale, disponibile in anteprima per i membri VIP.



Per tutto il fine settimana con qualsiasi acquisto sul LEGO Store avrete diritto ad un raddoppio dei Punti VIP sui vostri acquisti, inoltre sono previsti premi esclusivi nel Centro Premi VIP, ad esempio con 2,000 punti riceverete la macchina fotografica vintage LEGO, altre ricompense verranno svelate più avanti nel corso del fine settimana sul sito LEGO VIP.



Le sorprese ovviamente non finiscono qui perchè LEGO ha pensato anche a promozioni ed offerte esclusive per il Black Friday: "Il Black Friday LEGO inizia il 26/11 e dura fino al Cyber Monday il 29/11, con nuovi set, omaggi speciali con l'acquisto, premi VIP e offerte che non troverai da nessun'altra parte." E ricordatevi che il set LEGO Star Wars AT-AT Ultimate Collector's Series arriva il 26 novembre!