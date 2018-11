Black Friday MediaWorld: migliori offerte videogiochi, console e accessori

MediaWorld lancia ufficialmente le offerte del Black Friday 2018, con numerosi giochi in offerta, console e accessori per tutte le principali piattaforme. Qualche esempio? GTA V a 19.95 euro, FIFA 19 e 49.95 euro e God of War per PS4 a 29.95 euro!

Offerte Videogiochi Black Friday

FIFA 19 49,95 euro

Marvel's Spider-Man 39,95 euro

Detroit Become Human 19,95 euro

Super Mario Odyssey 49,95 euro

Dragon Ball FighterZ 39,95 euro

Forza Horizon 4 49,95 euro

Destiny 2 I Rinnegati 49,95 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 29,95 euro

Mario Kart 8 Deluxe 49,95 euro

Dark Souls III 19,95 euro

Shadow of the Tomb Raider 39,95 euro

Kirby Star Allies 49,95 euro

Donkey Kong Country Tropical Freeze 49,95 euro

God of War 29,95 euro

Tekken 7 29,95 euro

Grand Theft Auto V 19,95 euro

Call of Duty Black Ops 4 49,95 euro

Assassin's Creed Odyssey 39,95 euro

Pokemon Let's Go 44,90 euro

Accessori Offerte

DualShock 4 varie configurazioni 39,95 euro

Abbonamento PlayStation Plus 12 Mesi 47,95 euro

Controller Wireless Xbox One varie colorazioni 34,95 euro

Sconti Console

PS4 1TB con Marvel's Spider-Man e secondo DualShock 4 279,99 euro

Xbox One S 1TB con Fortnite 199 euro

PS4 Pro 1TB + Marvel's Spider-Man 349 euro

Xbox One S 1TB + secondo controller 199 euro

Xbox One S 1TB con Forza Horizon 4 199 euro

Nintendo Switch Joy-Con Grigi 279 euro

PS4 500 GB + Marvel's Spider-Man 249 euro

Questa è solamente una piccola selezione, potete consultare tutte le offerte sul sito di Media World. Su Everyeye.it trovate invece una sezione interamente dedicata agli sconti del Black Friday con promozioni aggiornate quotidianamente su videogiochi, console, PC gaming, accessori, smartphone, monitor, TV 4K e tanto altro ancora!