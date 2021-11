Black Friday: Mediaworld si prepara al gran finale, tanti sconti e super offerte

Ultimi giorni di offerte Black Friday, gli sconti del Venerdì Nero proseguiranno fino al 29 novembre e Mediaworld si prepara al rush finale con una nuova ondata di promozioni in corso e valide per tutto il fine settimana, fino al lunedì del Cyber Monday.

Tante le offerte videogiochi console e PC Gaming per il Black Friday, citiamo ad esempio Xbox Series S a 279.99 euro, i remake di Pokemon Diamante e Perla per Nintendo Switch a 49.99 euro l'uno, giochi come F1 2021 e Far Cry 6 a 49.99 euro l'uno, NBA 2K22 e Guardiani della Galassia proposti a 39.99 euro l'uno, Assassin's Creed Valhalla e Resident Evil Village a 29.99 euro e Gran Turismo Sport e The Sims 4 a 9,99 euro.

E ancora, Nintendo Switch con Just Dance 2022 a 329.99 euro, giochi per PlayStation 5 a partire da 39.99 euro e abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a 39,99 euro. Senza dimenticare FIFA 22 per PS4 a 46.99 euro, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299 euro, Game & Watch Super Mario Bros a 34.99 euro e infine sconti su cuffie, mouse, tastiere, PC gaming desktop e notebook e monitor delle migliori marche. Per tutte le offerte vi rimandiamo al nuovo volantino Black Friday Mediaworld valido fino al 29 novembre.