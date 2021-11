Black Friday Mediaworld: gli sconti continuano con una valanga di nuove offerte

Mediaworld estende le offerte del Black Friday e del Black November con nuove promozioni valide da oggi e fino al 29 novembre online e in tutti i negozi. Scopriamo gli sconti più interessanti per la categoria videogiochi, PC Gaming e console.

Tante le offerte del Black Friday Mediaworld, da segnalare ad esempio Xbox Series S a 279.99 euro invece di 299.99 euro e ancora FIFA 22 per PS4 a 59.99 euro, il notebook gaming Lenovo Legion S7 15IMH5 a 1.274.15 euro, il Game & Watch Super Mario Bros a 34.99 euro, il portatile MSI Katana GF66 11UC-087IT 15.6'' Intel Core a 1.189.15 euro, il PC Desktop MSI MPG Trident AS10TD-1482IT a 2.039.15 euro e FIFA 22 per Nintendo Switch a 34,99 euro.

E ancora, F1 2021 per PS4 a 49.99 euro, il monitor MSI Optix G27CQ4 a 229 euro, la sedia gaming HP Omen BY HP Citadel a 224.30 euro e una selezione di giochi in offerta tra cui Gran Turismo Sport a 9.99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 29.99 euro, Marvel's Guardians of the Galaxy a 39.99 euro, Far Cry 6 a 49,99 euro, Resident Evil Village per Xbox a 29.99 euro e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 a 39,99 euro.

In chiusura segnaliamo Nintendo Switch Modello 2019 con Just Dance 2022 a 329 euro disponibile nella variante Joy-Con Grigi o Joy-Con Blu/Rosso Neon.