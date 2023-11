Il Black Friday Microsoft si tinge di verde: Xbox da 239 euro, sconti su giochi e joypad

Microsoft annuncia le offerte del Black Friday e Cyber Monday, attive da oggi e fino al 27 novembre su Microsoft Store, Amazon e presso altri rivenditori convenzionati e autorizzati. Le promozioni coinvolgono Xbox Series X, Xbox Series S, giochi e accessori.

Microsoft propone uno sconto di 120 euro sulle console Xbox Series X, nell'offerta rientrano anche i bundle con Diablo IV e Forza Horizon 5. Su Amazon.it, il pacchetto Xbox Series X con Diablo 4 e Call of Duty Modern Warfare 3 costa 509.99 euro, fino ad esaurimento scorte.

Sconto di 50 euro sulle console e sui bundle Xbox Series S, tra cui il nuovo pack Xbox Series S Starter Bundle con abbonamento Xbox Game pass Ultimate da tre mesi. Xbox Series S in versione standard costa 239.98 euro su Amazon.

Microsoft propone anche il 25% di sconto su alcuni controller wireless Xbox selezionati, inoltre si può risparmiare fino al 50% sui giochi Xbox Gaming come Age of Empires IV, Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5, Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Minecraft Legends e Sea of Thieves, solamente per citarne alcuni. Infine tramite il servizio Xbox Design Lab si può ottenere una incisione gratis al momento dell'acquisto del controller Xbox Elite Wireless, su tutti gli acquisti effettuati dal 23 al 30 novembre.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!