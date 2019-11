Black Friday MSI: tre notebook da gaming in super sconto solo per oggi

MSI ha annunciato la propria partecipazione al Black Friday con una serie di offerte molto interessanti che saranno disponibili esclusivamente per la giornata di oggi, venerdì 29 Novembre.

Offerte MSI Amazon Black Friday 2019

MSI GE75 Raider 9SE-647IT Notebook, 17.3" LCD, Intel Processore i7-9750H, 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB (SATA), 16GB RAM, Nvidia RTX 2060 da 6GB GDDR6 [Layout italiano] € 1.759,00

MSI GF63 Thin 9SC-258IT Notebook, 15.6" LCD, Intel Processore i7-9750H, 256GB NVMe PCIe SSD +1TB (SATA), 16GB RAM, Nvidia GTX 1650 Max-Q da 4GB GDDR5 [Layout italiano] € 1.159,00

MSI GF65 Thin 9SD-015IT Notebook Gaming, 15.6" FHD, Intel Core I5 93000H, RAM 16GB, 512GB SSD, Nvidia GTX 1660Ti, 6GB GDDR6, Windows 10 Home [Layout Italiano] € 1.279,00

Inoltre, sul proprio sito web ufficiale MSI propone un modello di notebook destinato ai content creator, il Prestige 15 10SC-002IT, che racchiude tutto ciò che serve per lavorare in mobilità. In occasione della Black Week 2019 il computer sarà in vendita a 1.349 Euro al posto di 1.499 Euro.

Per tutte le offerte del Black Friday, come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per non perdere nemmeno una promozione e portare a casa i prodotti più attesi ai prezzi più bassi. Ricordiamo che è attiva anche la pagina ufficiale.