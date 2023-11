Black Friday Nintendo eShop, continuano gli sconti e il divertimento: ci sono nuovi saldi

Nella giornata di oggi, sono giunte altre iniziative del Black Friday Nintendo con le offerte su Super Mario Bros Wonder e tanti altri giochi che attendono soltanto voi. Tuttavia, la festa continua sul Nintendo eShop, così come il divertimento, grazie alle nuove promozioni del Black Friday. Ci sono molti titoli in saldo; ce n'è per tutti i gusti.

Metroid Prime Remastered e The Legend of Zelda: Breath of the Wild sono solo due esempi dei giochi che hanno aperto le danze sul Nintendo eShop in questo lunedì all'insegna dei saldi. Tuttavia, tra il Black Friday che si tinge di verde con Microsoft e Xbox da 239 euro e quanto fatto dalla Grande N, il venerdì nero ha ancora tante cartucce a sua disposizione e incredibili occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Ma quindi, quali sono i nuovi giochi in sconto su Nintendo eShop per questo Black Friday?

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Dead Cells passa da 24,99 euro a 14,99 euro;

Spyro Reignited Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro;

Storyteller passa da 13,99 euro a 9,79 euro;

Have A Nice death passa da 24,99 euro a 16,66 euro;

Enter the Gungeon passa da 14,99 euro a 4,49 euro;

Unravel Two passa da 29,99 euro a 3,89 euro;

Moonlighter passa da 24,99 euro a 2,49 euro;

Metroid Prime Remastered passa da 39,99 euro a 27,99 euro;

Fae Far passa da 59,99 euro a 44,99 euro;

Red Dead Redemption passa da 49,99 euro a 34,99 euro;

The Legend of Zelda Breath of the Wild passa da 69,99 euro a 48,99 euro;

EA Sports FC 24 passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition passa da 59,99 euro a 26,99 euro;

The Elder Scrolls V Skyrim passa da 59,99 euro a 29,99 euro;

The Legend of Zelda Link's Awakening passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Xenoblade Chronicles Definitive Edition passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Xenoblade Chronicles 2 passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Bayonetta 3 passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

Fire Emblem Engage passa da 59,99 euro a 39,99 euro;

No Man's Sky passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Sonic Frontiers passa da 59,99 euro a 23,99 euro;

Crash Bandicoot 4 It's About Time passa da 49,99 euro a 24,99 euro;

Dark Souls Remastered passa da 39,99 euro a 19,99 euro.

Che offerte da urlo sul Nintendo eShop per questo Black Friday all'insegna delle promo! Avete già fatto i vostri acquisti videoludici in vista dei saldi sopraggiunti negli ultimi giorni?