Black Friday su Nintendo eShop: giochi a meno di 5 euro per un risparmio incredibile

Dalla giornata di ieri 16 novembre sono partiti i saldi del Black Friday su Nintendo eShop con sconti e offerte da urlo per far divertire milioni di giocatori con tante nuove avventure da portare al termine su Nintendo Switch. Black Friday fa rima con risparmio, perciò vi sono giochi sul Nintendo eShop a meno di cinque euro? Se sì, quali?

Nintendo non si smentisce mai: l'eShop è ricco di grandi titoli a bassissimo prezzo anche per un'occasione all'insegna degli acquisti ad un budget più o meno alto come quello del venerdì nero. Vedasi, ad esempio, l'iniziativa del Nintendo Store per il Black Friday con in regalo un addobbo di Super Mario per ogni 80 euro di spesa, ma con produzioni quali LEGO Worlds, Inside, Among Us, Castlevania Anniversary Collection e non solo vi è modo di divertirsi pagando poco.

Ecco, dunque, il meglio del Black Friday di Nintendo eShop a meno di 5 euro:

Cars 3: In Gara per la Vittoria passa da 59,99 euro a 4,79 euro;

LEGO Worlds passa da 29,99 euro a 4,49 euro;

INSIDE passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

Among Us passa da 4,29 euro a 2,57 euro;

Castelvania Anniversary Collection passa da 19,99 euro a 1,99 euro;

LIMBO passa da 9,99 euro a 0,99 euro;

ISLANDERS: Console Edition passa da 4,99 euro a 1,99 euro;

Moonlighter passa da 24,99 euro a 2,49 euro;

Pineview Drive passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Joe's Diner passa da 19,99 euro a 4,99 euro;

Torchlight III passa da 39,99 euro a 4,99 euro;

Ghoulboy passa da 9,99 euro a 1,99 euro;

Hob The Definitive Edition passa da 19,99 euro a 3,99 euro;

Ary and the Secret of Seasons passa da 39,99 euro a 3,99 euro;

Castaway Paradise passa da 19,99 euro a 2,99 euro;

Cris Tales passa da 39,99 euro a 3,99 euro;

In Sound Mind passa da 34,99 euro a 3,49 euro;

WRC 10 FIA World Rally CHamponship passa da 49,99 euro a 4,99 euro;

Chernobyl Origins passa da 15,00 euro a 3,00 euro;

Aery Flow of Time passa da 9,99 euro a 4,99 euro.

Le promo sono appena cominciate; avete già fatto i primi grandi acquisti della seconda metà di novembre? Se sì, quali titoli avete recuperato in occasione di un Black Friday rovente come quello del 2023?