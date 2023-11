Parte il Black Friday su Nintendo eShop! Sconti e offerte da urlo su tanti giochi Switch

Dopo le offerte del Black Friday di Sony su Amazon e i preannunciati sconti di Microsoft su console, giochi e accessori Xbox, anche la casa di Kyoto apre ufficialmente il valzer delle promozioni del Black Friday di Nintendo con tantissimi videogiochi Switch in sconto su eShop.

L'azienda giapponese solletica la curiosità dei milioni di utenti Switch offrendo loro moltissime opportunità di risparmio su un totale di oltre 1.300 tra videogiochi, espansioni e pacchetti aggiuntivi. Nel mare di offerte Black Friday su Nintendo eShop trovano così spazio un'infinità di esperienze interattive, con interessanti sconti su videogiochi come EA Sports FC 24, No Man's Sky, Limbo, Sonic Frontiers o Mario + Rabbids Sparks of Hope.

I Saldi Black Friday di Nintendo sono già attivi su eShop da oggi, giovedì 16 novembre, e lo saranno fino al 24 novembre, quando saranno disponibili altre offerte nel negozio digitale della casa di Kyoto. A proposito di Nintendo, avete già letto la nostra recensione di Super Mario RPG?

