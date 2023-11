Black Friday Nintendo: offerte su giochi e nuovi bundle, tornano i Cyber Deals su eShop

Nintendo of America ha annunciato un nuovo bundle Switch OLED per il Black Friday disponibile negli Stati Uniti per queste festività, ma non solo perché la compagnia ha rivelato anche una serie di offerte e sconti su giochi e accessori.

Dal 10 novembre arriverà nei negozi un bundle Super Mario Party + Red & Blue Joy-Con che include due controller nei colori rosso e blu e una copia digitale di Super Mario Party al prezzo di 99.99 dollari invece di 139,99 dollari.

Ma non solo, perché Nintendo abbasserà anche il prezzo di alcuni giochi first party: dal 19 novembre presso i rivenditori selezionati sarà possibile acquistare una selezione di titoli al prezzo di 39.99 dollari, tra cui The Legend of Zelda Breath of the Wild, Luigi's Mansion 3, Xenoblade Chronicles 3 e Super Mario Odyssey.

Nella fascia di prezzo $29.99 troviamo invece Donkey Kong Country Tropical Freeze, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e Minecraft Legends Deluxe Edition mentre Everybody 1-2-Switch! è in sconto a 19,99 dollari. Infine, dal 20 novembre tornano i Cyber Deals su Nintendo eShop, con sconti su giochi first e third party.

Al momento non sappiamo se queste promozioni saranno valide anche in Europa, probabilmente Nintendo annuncerà più avanti i piani per gli sconti del Black Friday nel nostro continente.