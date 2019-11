Black Friday Nintendo: polemica in USA, in sconto il modello vecchio di Switch

Il Black Friday 2019 s'avvicina sempre di più, e quest'oggi anche Nintendo ha svelato i suoi piani per gli Stati Uniti d'America. Una particolare offerta, tuttavia, ha fatto storcere il naso a molti giocatori...

Oltre a scontare di ben 20 dollari alcuni dei suoi giochi di punta - tra cui Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Splatoon 2 - durante il Black Friday 2019 la casa di Kyoto proporrà anche un'offerta sul bundle comprendente Nintendo Swirch e Mario Kart 8 Deluxe, che verrà venduto al prezzo promozionale di 299,99 dollari. Analizzando il materiale promozionale condiviso per l'occasione, tuttavia, i giocatori si sono accorti che nella confezione sarà incluso il primo modello di Nintendo Switch, e non la versione revisionata con autonomia maggiorata lanciata sul mercato la scorsa estate.

Da un certo punto di vista, la mossa ha perfettamente senso: Nintendo, evidentemente, intende svuotare i magazzini e lasciare sul mercato solo ed esclusivamente il nuovo modello. D'altro canto, i giocatori che avevano intenzione di ottenere uno sconto sul modello più performante, ci sono rimasti particolarmente male. Al momento non conosciamo i piani di Nintendo per il Black Friday italiano, pertanto non sappiamo se anche da noi verrà proposto lo sconto sul vecchio modello.