Black Friday Nintendo: sconti su Switch e giochi, quali offerte aspettarsi?

Quanto costerà Nintendo Switch per il Black Friday? La console ibrida è stata protagonista di un taglio di prezzo a settembre, cosa possiamo aspettarci quindi per le offerte Black Friday di Nintendo? Proviamo a ipotizzarlo insieme.

Nintendo Switch costa 299.99 euro di listino mentre Switch Lite ha un prezzo di 219.99 euro, infine la neo uscita Nintendo Switch OLED è in vendita a 349,99 euro. Quanto è realistico aspettarsi sconti sulle console? Nel caso del modello standard possiamo ipotizzare che alcuni rivenditori abbasseranno il prezzo a 269 o 279 euro mentre Switch Lite potrebbe arrivare a costa 199.99 euro per il Black Friday, più difficile invece immaginare sconti su Switch OLED.

Nintendo dal canto suo non ha mai scontato ufficialmente Nintendo Switch per il Black Friday ma ha sempre offerto nuovi bundle con giochi inclusi senza sovrapprezzo rispetto alla console liscia. In molti si aspettano sconti sui Joy-Con e altri accessori, oltre che ovviamente sui giochi per Switch in formato fisico e digitale. Se le offerte sui giochi retail sono legate ai vari rivenditori, i giochi digitali saranno sicuramente in vendita a prezzo scontato sull'eShop durante i saldi di fine anno.

Con ogni probabilità invece non ci saranno sconti sull'abbonamento Nintendo Switch Online e sulla nuova sottoscrizione Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.