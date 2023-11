Black Friday Nintendo Store: in regalo un addobbo di Super Mario per ogni 80 euro di spesa

Su Nintendo eShop sono partiti i Saldi Switch del Black Friday: l'iniziativa promozionale della casa di Kyoto coinvolge anche il My Nintendo Store con una ghiotta offerta dedicata a tutti gli appassionati di Super Mario.

Il colosso tecnologico giapponese ci esorta infatti ad approfittare dei saldi Black Friday per risparmiare sull'acquisto di diversi prodotti e gadget del My Nintendo Store. Fino al 3 dicembre, per ogni ordine superiore a 80 euro è previsto un bonus rappresentato dall'Addobbo Natalizio di Mario con Super Fungo: l'articolo in questione verrà aggiunto automaticamente in fase di finalizzazione dell'ordine.

Tra le offerte disponibili sulle pagine del My Nintendo Store italiano durante il Black Friday troviamo diversi bundle di Nintendo Switch, la versione scaricabile di Super Mario Bros. Wonder e un peluche di Super Mario. Spazio anche alle offerte su Nintendo Switch OLED Mario Red Edition (con tanto di peluche di Mario come bonus) e ai pacchetti personalizzati che includono Nintendo Switch Lite con look ispirato ad Animal Crossing New Horizons, come pure alle promozioni sui peluche di Animal Crossing e della serie di Super Mario.

Prima di lasciarvi al link con l'elenco completo delle offerte del My Nintendo Store italiano, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sui 5 LEGO in offerta durante il Black Friday.