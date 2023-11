Black Friday Nintendo: Super Mario Bros Wonder e tanti altri giochi Switch in offerta

Super Mario Bros Wonder è appena uscito ma è già scontato per il Black Friday, una occasione da prendere al volo considerando che i giochi Nintendo raramente scendono di prezzo ad un mese dal lancio. Approfittatene, prima che sia troppo tardi e torni ad essere venduto a prezzo pieno.

Ma Super Mario Bros Wonder non è l'unico gioco Switch in sconto per il Black Friday, tra le proposte Nintendo in offerta troviamo Mario + Rabbids Sparks of Hope al conveniente prezzo di 19.99 euro (anche in versione Cosmic Edition), la raccolta Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection a 19.99 euro, Metroid Dread a 34.97 euro e Luigi's Mansion 3 a 45 euro.

Giochi Nintendo Switch in sconto per il Black Friday

Spazio anche al pacchetto Pikmin 1+2 e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, una ottima occasione dunque per arricchire la propria ludoteca Nintendo Switch in vista delle festività di fine anno, risparmiando.