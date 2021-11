Black Friday: le nuove offerte Mediaworld con sconti su Switch OLED e cabinati arcade

Si rinnovano le offerte Mediaworld per il Black Friday, in questi giorni la catena propone una nuova serie di sconti e promozioni valide fino al 17 novembre. Tra gli articoli a prezzo scontato troviamo anche Nintendo Switch OLED al prezzo più basso di sempre dal lancio.

Nintendo Switch OLED costa 273.99 euro ma le offerte non finiscono qui e vi segnaliamo ad esempio Ring Fit Adventure con Ring-Con a 69.99 euro, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro, il cabinato Arcade 1UP di Street Fighter II a 499.99 euro, Nintendo Switch con Minecraft Dungeons a 309.99 euro e Nintendo Switch con Minecraft Nintendo Switch Edition a 309.99 euro disponibile nei colori Blu e Rosso Neon oppure con Joy-Con Grigi.

Si continua con 51 Giochi Classici a 29.99 euro, Miitopia per Nintendo Switch a 39.99 euro, il cabinato arcade Pac-Man a 499.99 euro e stesso prezzo per il cabinet 1UP di Mortal Kombat 2. In sconto anche PC da gaming fissi e portatili delle migliori marche, joypad, cuffie, sedie da gaming e monitor, trovate tutte le offerte sul sito di Mediaworld.

Gli sconti pre Black Friday del Black November Mediaworld sono disponibili fino al 17 novembre, quando verranno sostituiti da nuove offerte per il Venerdì Nero.