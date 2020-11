Black Friday offerte: 10 giochi in sconto, da Final Fantasy 7 a Spider-Man Miles Morales

Su Amazon.it sono disponibili alcune interessanti offerte pre Black Friday sui migliori videogiochi del momento, ne abbiamo scelti dieci in promozione a prezzo speciale, tra questi anche titoli recentissimi come Marvel's Avengers e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5.

Da citare anche Fallout 76 Special Edition a 7.99 euro (il prezzo più basso di sempre), Persona 5 Royal a 29.99 euro, Final Fantasy VII Remake a 34.99 euro e The Yakuza Remastered Collection a 29,99 euro.

Black Friday 2020 Offerte Videogiochi

Anche Shadow of the Tomb Raider raggiunge il suo minimo storico di 14.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5 è già scontato e passa a 55.77 euro, prezzo valido per l'edizione standard del gioco.

Ricordiamo come sempre che i prezzi indicati potrebbero variare rapidamente e senza preavviso, in questo caso vi invitiamo a segnalarcelo nei commenti, provvederemo a correggere nel minor tempo possibile. Da oggi e nei prossimi giorni vi segnaleremo tante altre offerte per il Black Friday, i rivenditori hanno iniziato a presentare le prime promozioni in attesa del Venerdì Nero.