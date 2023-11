Black Friday offerte: 5 giochi scontatissimi da comprare subito su PlayStation Store

Inizia il Black Friday anche su PlayStation Store, con tanti giochi digitali per PS5 e PS4 in offerta. Per iniziare alla grande, vi segnaliamo cinque giochi particolarmente interessanti che non dovreste perdervi, sopratutto a questi prezzi.

Horizon Forbidden West Complete Edition 49.69 euro

Prezzo ribassato per il pacchetto che include Horizon Forbidden West e l'espansione Burning Shores, che espande l'avventura di Aloy con tante novità legate alla trama e al gameplay. Una delle esclusive PlayStation più sottovalutate degli ultimi tempi, potrebbe essere una buona occasione per riscoprire il sequel di Horizon Zero Dawn. Siete ancora indecisi? Ecco la recensione di Horizon Forbidden West.

The Witcher III Wild Hunt Complete Edition 14.99 euro

Non c'è molto altro da dire su The Witcher 3 Wild Hunt, gioco uscito nel 2015 e ancora popolarissimo e continuamente aggiornato: presto arriverà anche l'editor per le mod di The Witcher 3! La versione base costa pochissimo (8.99 euro) ma noi vi consigliamo di spendere qualcosina in più per acquistare la Complete Edition che include oltre al gioco anche le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty 55.99 euro

Altro gioco targato CD Projekt RED, il prezzo non è bassissimo, è vero, ma l'offerta resta intrigante. Oltre a Cyberpunk 2077 (in versione completa e aggiornata) il bundle include anche l'espansione Phantom Liberty, uscita lo scorso mese di settembre. Se volete avventurarvi nel mondo di Cyberpunk 2077, questo è il momento giusto per farlo.

Dead Space Remake 39.99 euro

Il remake di Dead Space rende omaggio al capolavoro di Visceral Games uscito nel 2008 (come testimoniato anche nella nostra recensione di Dead Space Remake). EA Motive ha lavorato duramente per mantenere lo stesso feeling dell'originale, introducendo al tempo stesso migliorie tecniche e legate ad alcuni aspetti del gameplay che rendevano il primo Dead Space troppo legnoso. Se amate il genere horror, non resterete delusi, in ogni caso un capolavoro anche per chi non adora questo tipo di atmosfere.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker 17.99 euro

Bastano poco meno di 20 euro per portarsi a casa uno dei videogiochi LEGO più acclamati e venduti degli ultimi anni. LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è un vero e proprio omaggio alla saga con personaggi e livelli tratti non solo dall'ultima trilogia Disney ma anche dalle due saghe precedenti. Il gameplay è di stampo 100% LEGO, perfetto dunque per grandi e piccini. Per saperne di più vi consigliamo di recuperare la recensione di Star Wars La Saga degli Skywalker.