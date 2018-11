Black Friday: per gli italiani prevista una spesa media di 124 euro

La settimana che si sta per aprire ci porterà al tanto atteso evento Black Friday, che sancirà l'inizio ufficiale della stagione dello shopping natalizio con sconti ed offerte proposte dai vari rivenditori online e catene fisiche. La ricorrenza, puramente americana, da qualche anno è diventata un appuntamento anche per gli italiani.

Secondo un sondaggio condotto da eBay, i nostri connazionali sono pronti a spendere in media 124 Euro a testa nel corso della giornata di sconti, per accaparrarsi i prodotti più interessanti o approfittare delle offerte per portarsi avanti nel lavoro di acquisto dei regali.

La popolare piattaforma di aste nel rapporto sottolinea anche come il Black Friday sia un'occasione per le piccole imprese: più di otto venditori eBay su dieci sono pronti a proporre promozioni il prossimo 23 Novembre. Aspetto interessante è dato dal fatto che gli italiani sembrerebbero essere disponibili a supportare anche le piccole imprese italiane, approfittando delle offerte.

Il Black Friday risulta particolarmente popolare tra i più giovani: nella fascia tra i 16 ed i 34 anni il 61% dichiara di aver già partecipato al Black Friday. Le aziende dal loro canto si aspettano una crescita del fatturato (dichiarato come obiettivo principale dal 74,6%), con una aumento superiore del 10% rispetto ai giorni medi. Sei venditori su dieci invece sperano di attrarre nuovi clienti. Più di un negoziante su dieci invece spera di aumentare le importazioni verso l'estero.

Nel corso della giornata di offerte dello scorso anno, le piccole medie imprese italiane hanno esportato prodotti verso 173 paesi: in cima alla lista figuravano Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Le categorie più gettonate lo scorso anno sono state elettrodomestici, smartphone e videogiochi, con Huawei P10 Lite che è risultato il prodotto più venduto, seguito dall'orologio Hip Hop da donna e la macchina da caffè Lavazza. Quali saranno quelli di quest'anno?