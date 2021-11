Black Friday Playmobil: le migliori offerte per risparmiare su playset e veicoli

Vi abbiamo segnalato le migliori offerte LEGO per il Black Friday, adesso è tempo di guardare anche in casa Playmobil con una serie di confezioni e set in vendita a prezzo ridotto per il periodo del Black Friday, fino al 21 novembre 2021.

Playmobil offre il 20% di sconto su una selezione di articoli in caso di acquisto di un singolo prodotto, il 25% di sconto su due prodotti e il 30% di sconto acquistando tre o più articoli tra i prodotti in promozione.

Ma quali sono i set aderenti all'offerta? "Prodotti a tema Stunt Show, Construction, Sea Rescue, Princess, Acquapark, Beach Hotel, Asilo Arcobaleno, fino ad esaurimento scorte. Quantità massima d'ordine per ciascun prodotto è di 2 pezzi. Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso o con il Codice Sconto di Benvenuto. Sono esclusi dalla promozione: Bundle, Parti di ricambio e Prodotti non disponibili e Prodotti della sezione Offerte Imperdibili."

Sul sito trovate le offerte Playmobil per il Black Friday valide fino al 21 novembre, tra i set scontati troviamo l'Asilo Arcobaleno City Life, la Betoniera, il Peschereccio, la Grande Gru ed il Beach Hotel, oltre alla Crash Car della serie Sunt Show, lo Starter Pack delle Principesse e l'Ufficio del Capocantiere, solamente per citarne alcuni.